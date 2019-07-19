Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал о своём несостоявшемся переходе в московский ЦСКА.
Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы с защитником Романом Романовым даже приезжали в Москву к Евгению Гинеру. Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут президент «Ротора» вызывает нас: «Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?» Потом опять полетели в Москву, извинялись перед ЦСКА. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали. А вскоре после этого я перешёл в «Спартак», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

37-летний форвард играл за «Ротор» с 2000 по 2003 год. Волгоградский клуб стал вторым в его профессиональной карьере. В 2003 году Павлюченко перешёл в «Спартак», за который отыграл пять лет.

Ранее Павлюченко рассказал, что завершил профессиональную карьеру.

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