Клопп считает, что сейчас нет необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп высказался о ситуации с подписанием нового контракта.

«Я не уйду до окончания контракта. Это моё желание. У нас достаточно времени для принятия решений по новому соглашению. Нет необходимости делать это сейчас. Три года — это слишком рано для беспокойства. Это просто контракт», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

Он отметил, что у него есть взаимопонимание с владельцами клуба.

«Им нравится то, что я делаю, а мне нравится то, что делают они. Я люблю команду. Полностью сосредоточен на «Ливерпуле», — добавил 52-летний специалист.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 2022 года. Под его руководством команда стала вице-чемпионом АПЛ, а также выиграла Лигу чемпионов.

Ранее Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона Английской премьер-лиги.