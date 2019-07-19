Клопп считает, что сейчас нет необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»

Короткая ссылка
Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп высказался о ситуации с подписанием нового контракта.
Клопп считает, что сейчас нет необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»
  • © Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto
  • globallookpress.com

«Я не уйду до окончания контракта. Это моё желание. У нас достаточно времени для принятия решений по новому соглашению. Нет необходимости делать это сейчас. Три года — это слишком рано для беспокойства. Это просто контракт», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

Он отметил, что у него есть взаимопонимание с владельцами клуба.

«Им нравится то, что я делаю, а мне нравится то, что делают они. Я люблю команду. Полностью сосредоточен на «Ливерпуле», — добавил 52-летний специалист.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 2022 года. Под его руководством команда стала вице-чемпионом АПЛ, а также выиграла Лигу чемпионов.

Ранее Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона Английской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить