Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от сезона-2019/20 Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле «Сити». Это единственная возможность обойти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит чемпионата. Впечатляет их решимость и жадность до побед», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в АПЛ, уступив «Манчестер Сити» с разницей в одно очко. Новый сезон стартует 9 августа.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров мешает «Манчестер Сити» приобрести Дани Алвеса.