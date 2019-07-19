Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ

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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от сезона-2019/20 Английской премьер-лиги (АПЛ).
Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ
  • Reuters

«Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле «Сити». Это единственная возможность обойти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит чемпионата. Впечатляет их решимость и жадность до побед», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в АПЛ, уступив «Манчестер Сити» с разницей в одно очко. Новый сезон стартует 9 августа.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров мешает «Манчестер Сити» приобрести Дани Алвеса.

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