Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ
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«Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле «Сити». Это единственная возможность обойти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит чемпионата. Впечатляет их решимость и жадность до побед», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в АПЛ, уступив «Манчестер Сити» с разницей в одно очко. Новый сезон стартует 9 августа.
Ранее сообщалось, что лимит на легионеров мешает «Манчестер Сити» приобрести Дани Алвеса.