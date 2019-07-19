Гол и передача Руни помогли «Ди-Си Юнайтед» разгромить «Цинциннати» в матче MLS

«Ди-Си Юнайтед» одержал разгромную победу над «Цинцинати» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Юнайтед» принесли голы Лукаса Родригеса, оформившего дубль, Уэйна Руни, также записавшего в свой актив голевую передачу, и Пола Арриолы.

«Цинциннати» ответил голом Эммануэля Ледесмы.

«Ди Си Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции MLS, набрав 35 очков. «Цинциннати» — 12-й.

Ранее сообщалось, что Джеймс Харден стал совладельцем клуба MLS «Хьюстон Динамо».