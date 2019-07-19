СМИ: «Локомотив» предложил €12 млн за перуанского футболиста

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Московский «Локомотив» интересуется полузащитником мексиканского клуба «Монаркас Морелия», перуанцем Эдисоном Флоресом.

Как сообщает Libero.pe, московский «Локомотив» предложил за 25-летнего футболиста сборной Перу €12 млн. По информации источника, руководство «Монаркас Морелия» требует на €3 млн больше.

На Кубке Америки футболист со своей национальной командой дошёл до финала, где уступил сборной Бразилии (1:3). На турнире Флорес провёл шесть матчей и забил два гола. В сборной Перу выступает другой игрок «Локомотива», Джефферсон Фарфан.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к футболисту «Шальке-04» Ариту.

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