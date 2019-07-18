СМИ: «Спартак» проявляет интерес к футболисту «Шальке-04» Ариту

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Полузащитник немецкого «Шальке-04» Амин Арит может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt.ru, московский «Спартак» заинтересован в услугах 22-летнего француза марокканского происхождения Амина Арита. По информации источника, немецкий «Шальке-04», которому принадлежит футболист, готов продать игрока за €12—15 млн.

В прошлом сезоне Арит сыграл в 18 матчах Бундеслиги, забив один гол и отдав две результативные передачи. Также на счету француза пять появлений в Лиге чемпионов и ещё два поединка в Кубке Германии.

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