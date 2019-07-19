«Формула-1» продлила договор с организаторами Гран-при Австралии

Руководство «Формулы-1» достигло договорённости с организаторами Гран-при Австралии о продлении контракта.

Как сообщает motosport.com, контракт с организаторами Гран-при Австралии продлён до 2025 года. Гонка проходит на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне и традиционно открывает сезон «Формулы-1».

«Решение продлить нынешние отношения ещё на два года связано с тем, что Гран-при Австралии имеет грандиозный успех в столице штата Виктория, в Австралии и во всём мире, эта гонка очень популярна среди фанатов и тех, кто работает в «Формуле-1», — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Ранее Квят признался, что не ожидал набрать очки на Гран-при Великобритании.