Квят признался, что не ожидал набрать очки на Гран-при Великобритании

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что очень доволен результатом на Гран-при Великобритании, на котором он занял девятое место.
Квят признался, что не ожидал набрать очки на Гран-при Великобритании
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я очень доволен гонкой, я стартовал практически с конца стартовой решётки. Если честно, у меня не было больших ожиданий от сегодняшнего дня. Однако мне удалось набрать два очка, гонка получилась очень сильной, а темп был действительно хорошим. Поэтому я очень доволен», — заявил Квят пресс-службе «Формулы-1».

Российский пилот начал гонку с 17-й позиции на стартовой решётке Гран-при Великобритании, сумев финишировать девятым.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый.

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