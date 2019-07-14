Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый
- Reuters
Пятикратный чемпион мира, стартовавший со второго места, первым пересёк финишную черту, а также записал в свой актив дополнительное очко за быстрейший круг в гонке.
Вторым гонку завершил его напарник по команде финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari монегаск Шарль Леклер.
Другой пилот Ferrari, четырёхкратный чемпион немец Себастьян Феттель, финишировал 16-м после столкновения с голландским пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, за которое он был оштрафован на 10 секунд.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 17-й позиции, сумел финишировать в очковой зоне — на девятом месте.
A race to remember at Silverstone 🇬🇧#BritishGP#F1pic.twitter.com/IAlJkw6xy5— Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.
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