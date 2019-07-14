Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Пятикратный чемпион мира, стартовавший со второго места, первым пересёк финишную черту, а также записал в свой актив дополнительное очко за быстрейший круг в гонке.

Вторым гонку завершил его напарник по команде финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari монегаск Шарль Леклер.

Другой пилот Ferrari, четырёхкратный чемпион немец Себастьян Феттель, финишировал 16-м после столкновения с голландским пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, за которое он был оштрафован на 10 секунд.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 17-й позиции, сумел финишировать в очковой зоне — на девятом месте.

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