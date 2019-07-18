На US Open — 2019 будет разыгран рекордный призовой фонд

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Организаторы Открытого чемпионата США по теннису заявили, что нынешний розыгрыш турнира получит самый большой призовой фонд в истории соревнования.
На US Open — 2019 будет разыгран рекордный призовой фонд
  • Reuters

Официальный сайт US Open сообщает, что призовой фонд турнира в 2019 году составит $57 млн. По сравнению с прошлым годом победители в мужском и женском индивидуальных разрядах получат по $3,85 млн, что на $50 тыс. больше прошлогоднего гонорара.

Призовой фонд US Open станет самым крупным не только в истории турнира, но и в истории всех турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы.

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