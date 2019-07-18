Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы
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Во втором сете матча с итальянкой Мартиной ди Джузеппе россиянка Вероника Кудерметова получила травму и попросила медицинский тайм-аут. Однако после оказания помощи теннисистка всё равно не сумела продолжить борьбу.
Матч был продлился 1 час 17 минут и был прерван при счёте 6:2, 4:5. Степень тяжести травмы Кудерметовой пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Лайовичу на теннисном турнире в Умаге.