Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела продолжить матч второго круга турнира Женский теннисной ассоциации (WTA) в Бухаресте.
Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы
  • ©Lu Yang/Xinhua
  • globallookpress.com

Во втором сете матча с итальянкой Мартиной ди Джузеппе россиянка Вероника Кудерметова получила травму и попросила медицинский тайм-аут. Однако после оказания помощи теннисистка всё равно не сумела продолжить борьбу.

Матч был продлился 1 час 17 минут и был прерван при счёте 6:2, 4:5. Степень тяжести травмы Кудерметовой пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Лайовичу на теннисном турнире в Умаге.

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