Рублёв проиграл Лайовичу на теннисном турнире в Умаге

Россиянин Андрей Рублёв уступил сербу Душану Лайовичу в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в хорватской Умаге.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Лайовича. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Умаге и покинул соревнования.

Ранее Надаль рассказал, кто помог ему сделать выбор в пользу тенниса.