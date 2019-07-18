Рублёв проиграл Лайовичу на теннисном турнире в Умаге

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Россиянин Андрей Рублёв уступил сербу Душану Лайовичу в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в хорватской Умаге.
Рублёв проиграл Лайовичу на теннисном турнире в Умаге
  • © LakoPress, via www.imago-images.de
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Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Лайовича. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Умаге и покинул соревнования.

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