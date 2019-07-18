Надаль рассказал, кто помог ему сделать выбор в пользу тенниса

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что мог заниматься футболом, однако его дядя предопределил его судьбу.
Надаль рассказал, кто помог ему сделать выбор в пользу тенниса
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«Если бы не Тони Надаль, я бы играл в футбол, а не в теннис. За эти годы я добился того, о чём никогда не думал и не мечтал. Я обязан самой жизни за то, что позволила мне пройти через всё это. Мне тяжело представить себя без конкуренции. Даже если я играю в футбол, в гольф или что-то ещё, всегда ощущаю дух борьбы. Это то, что мне нравится», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Испанец начинал свою теннисную карьеру под руководством дяди, однако впоследствии стал тренироваться под руководством экс первой ракетки мира Карлоса Мойи.

Ранее сообщалось, что Потапова уступила Корбач и вылетела с турнира в Лозанне.

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