СМИ: «Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистом сборной Германии
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат».
При этом, по информации издания, железнодорожники готовы как взять игрока в аренду, так и совершить полноценный трансфер.
Отмечается, что хавбек не против перебраться в Россию, так как его жена родилась в Казахстане.
В минувшем сезоне Шюррле выступал в английском «Фулхэме» на правах аренды, за который сыграл 25 матчей и забил шесть мячей. С 2010 год он также выступает за сборную Германии, за которую провёл 57 игр и отметился 22 голами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА предложили €10 млн за футболиста «Интера».