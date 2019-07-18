СМИ: «Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистом сборной Германии

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Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
СМИ: «Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистом сборной Германии
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат».

При этом, по информации издания, железнодорожники готовы как взять игрока в аренду, так и совершить полноценный трансфер.

Отмечается, что хавбек не против перебраться в Россию, так как его жена родилась в Казахстане.

В минувшем сезоне Шюррле выступал в английском «Фулхэме» на правах аренды, за который сыграл 25 матчей и забил шесть мячей. С 2010 год он также выступает за сборную Германии, за которую провёл 57 игр и отметился 22 голами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА предложили €10 млн за футболиста «Интера».

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