СМИ: «Спартак» и ЦСКА предложили €10 млн за футболиста «Интера»

Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении нападающего миланского «Интера» Георге Пушкаша.

Как сообщает FC Inter News, оба российских коллектива уже предложили €10 млн за трансфер игрока.

Тем не менее сам форвард не очень хочет переезжать в Россию и предпочитает либо остаться в Италии, либо перебраться в другой европейский чемпионат.

В минувшем сезоне Пушкаш играл на правах аренды за «Палермо», который выступает в Серии B. Футболист вышел на поле в 33 матчах, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что президент «Дженоа» прибыл в Москву, чтобы обсудить со «Спартаком» переход Фернандо.