СМИ: «Спартак» и ЦСКА предложили €10 млн за футболиста «Интера»
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- globallookpress.com
Как сообщает FC Inter News, оба российских коллектива уже предложили €10 млн за трансфер игрока.
Тем не менее сам форвард не очень хочет переезжать в Россию и предпочитает либо остаться в Италии, либо перебраться в другой европейский чемпионат.
В минувшем сезоне Пушкаш играл на правах аренды за «Палермо», который выступает в Серии B. Футболист вышел на поле в 33 матчах, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что президент «Дженоа» прибыл в Москву, чтобы обсудить со «Спартаком» переход Фернандо.