СМИ: Президент «Дженоа» прибыл в Москву, чтобы обсудить со «Спартаком» переход Фернандо
- Reuters
Как сообщает Сalciomercato, функционер прибыл в Москву в сопровождении управляющего директора клуба Алессандро Дзарбано.
27-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2016 года. В общей сложности в его активе 12 голов и девять голевых передач в 96 матчах за московский клуб.
«Дженоа» по итогам прошлого сезона сохранил прописку в Серии А, заняв 17-е место.
Ранее сообщалось, что де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса».