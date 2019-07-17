СМИ: Президент «Дженоа» прибыл в Москву, чтобы обсудить со «Спартаком» переход Фернандо

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Президент итальянского футбольного клуба «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Москву для переговоров по трансферу полузащитника московского «Спартака» Фернандо.
СМИ: Президент «Дженоа» прибыл в Москву, чтобы обсудить со «Спартаком» переход Фернандо
  • Reuters

Как сообщает Сalciomercato, функционер прибыл в Москву в сопровождении управляющего директора клуба Алессандро Дзарбано.

27-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2016 года. В общей сложности в его активе 12 голов и девять голевых передач в 96 матчах за московский клуб.

«Дженоа» по итогам прошлого сезона сохранил прописку в Серии А, заняв 17-е место.

Ранее сообщалось, что де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса».

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