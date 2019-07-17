Футболист де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

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Защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл на медицинский осмотр для туринского футбольного клуба «Ювентус».
Футболист де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»
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Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов Италии в Twitter.

В СМИ появилась информация, что «Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де Лигта за €75 млн.

19-летний де Лигт является воспитанником и капитаном «Аякса» и выступает за основную команду с 2016 года. В его активе 13 голов и семь голевых передач в 117 матчах за команду из Амстердама.

Ранее сообщалось, что де Лигт не поехал на сбор с командой из-за возможного трансфера.

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