Пресс-служба Басты подтвердила заинтересованность рэпера в помощи ФК СКА

Пресс-служба известного рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты) отреагировала на новость о том, что артист привлёк известных инвесторов для помощи ростовскому футбольному клубу СКА.

«Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и в их возвращении в большую игру», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Тем не менее представители рэпера подчеркнули, что пока преждевременно говорить о конкретных действиях по поводу помощи клубу. Отмечается, что Баста уже оказывал материальную помощь армейцам в 2018 году, но тогда это была экстренная мера для погашения задолженности.

«Эта мера не являлась достаточной для установления стабильной финансовой ситуации», — добавил Баста.

В первом туре зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги СКА обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА.