СМИ: Рэпер Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) стал организатором проекта по возрождению ростовского футбольного клуба СКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Баста привлёк к проекту серьёзных инвесторов.

В ближайшее время должна состояться презентация, на которой будут объявлены все инвесторы.

Спортивным директором СКА уже назначен Виктор Панченко, занимавший аналогичные посты в московских ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».

В первом туре зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) СКА обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 1:0.

Ранее Баста погасил долги спортивного клуба в Ростове-на-Дону.