СМИ: Рэпер Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА

Короткая ссылка
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) стал организатором проекта по возрождению ростовского футбольного клуба СКА.
СМИ: Рэпер Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Баста привлёк к проекту серьёзных инвесторов.

В ближайшее время должна состояться презентация, на которой будут объявлены все инвесторы.

Спортивным директором СКА уже назначен Виктор Панченко, занимавший аналогичные посты в московских ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».

В первом туре зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) СКА обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 1:0.

Ранее Баста погасил долги спортивного клуба в Ростове-на-Дону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить