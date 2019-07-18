СМИ: Рэпер Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Баста привлёк к проекту серьёзных инвесторов.
В ближайшее время должна состояться презентация, на которой будут объявлены все инвесторы.
Спортивным директором СКА уже назначен Виктор Панченко, занимавший аналогичные посты в московских ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».
В первом туре зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) СКА обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 1:0.
Ранее Баста погасил долги спортивного клуба в Ростове-на-Дону.