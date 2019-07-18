Карпин заявил, что никогда не согласится тренировать ЦСКА
- @rostovfc
«Есть такой клуб — ЦСКА. В «Зенит» пошёл бы? Почему бы и нет...» — сказал специалист в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.
Карпин также признался, что на данный момент его не зовут в «Спартак», который он тренировал с 2009 по 2012 год, а потом опять возглавил команду в 2012 году и проработал там до 2014-го. Он также выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 1992 по 1994 год.
«Был какой-то разговор, но это для отвода глаз, как я понимаю», — добавил тренер.
Ранее Карпин выразил мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.