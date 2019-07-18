Карпин заявил, что никогда не согласится тренировать ЦСКА

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какую команду он никогда не согласится возглавить.
Карпин заявил, что никогда не согласится тренировать ЦСКА
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«Есть такой клуб — ЦСКА. В «Зенит» пошёл бы? Почему бы и нет...» — сказал специалист в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

Карпин также признался, что на данный момент его не зовут в «Спартак», который он тренировал с 2009 по 2012 год, а потом опять возглавил команду в 2012 году и проработал там до 2014-го. Он также выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 1992 по 1994 год.

«Был какой-то разговор, но это для отвода глаз, как я понимаю», — добавил тренер.

Ранее Карпин выразил мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.

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