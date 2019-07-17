Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
- @NYRangers
Соответствующие фотографии в тренировочной амуниции Панарин опубликовал в своём Instagram, сопроводив их подписью: «Главное, чтобы костюмчик сидел».
27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс», сделавшее его самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.
В прошлом сезоне он сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» может обменять Бучневича и Наместникова из-за Панарина.