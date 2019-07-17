Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Соответствующие фотографии в тренировочной амуниции Панарин опубликовал в своём Instagram, сопроводив их подписью: «Главное, чтобы костюмчик сидел».

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс», сделавшее его самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

В прошлом сезоне он сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» может обменять Бучневича и Наместникова из-за Панарина.