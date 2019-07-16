СМИ: «Рейнджерс» может обменять Бучневича и Наместникова из-за Панарина

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российских нападающих Павла Бучневича и Владислава Наместникова из-за перехода в команду их соотечественника Артемия Панарина.
СМИ: «Рейнджерс» может обменять Бучневича и Наместникова из-за Панарина
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Как сообщает New York Post, это связано с попыткой клуба разгрузить платёжную ведомость, размер которой значительно увеличился после подписания контракта с Панариным.

В прошлом сезоне 24-летний Бучневич сыграл в 64 матчах и записал в свой актив 38 очков (21+17). 26-летний Наместников за 78 матчей набрал 31 очко (11+20).

Ранее сообщалось, что Бучневич подал заявку на арбитражное слушание по контракту с «Рейнджерс».

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