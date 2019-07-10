Бучневич подал заявку на арбитражное слушание по контракту с «Рейнджерс»
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- globallookpress.com
Как сообщает Sportsnet, слушания по контракту 24-летнего россиянина пройдут 29 июля.
Бучневич стал ограниченно свободным агентом по окончании сезона-2018/19, в котором набрал 28 (21 + 17) очков за 64 матча регулярного чемпионата.
Хоккеисты вправе подать заявку в арбитраж, и в случае удовлетворения клуб будет должен заключить с игроком новое соглашение на один сезон, при этом зарплата не может быть ниже 85% от суммы предыдущего контракта.
Ранее сообщалось, что скаут «Сент-Луиса» рассказал, почему многие перспективные игроки остаются в КХЛ.