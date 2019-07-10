Бучневич подал заявку на арбитражное слушание по контракту с «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж по собственному контракту с командой.

Как сообщает Sportsnet, слушания по контракту 24-летнего россиянина пройдут 29 июля.

Бучневич стал ограниченно свободным агентом по окончании сезона-2018/19, в котором набрал 28 (21 + 17) очков за 64 матча регулярного чемпионата.

Хоккеисты вправе подать заявку в арбитраж, и в случае удовлетворения клуб будет должен заключить с игроком новое соглашение на один сезон, при этом зарплата не может быть ниже 85% от суммы предыдущего контракта.

Ранее сообщалось, что скаут «Сент-Луиса» рассказал, почему многие перспективные игроки остаются в КХЛ.