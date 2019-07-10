Бучневич подал заявку на арбитражное слушание по контракту с «Рейнджерс»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж по собственному контракту с командой.
Бучневич подал заявку на арбитражное слушание по контракту с «Рейнджерс»
  • ©Joshua Sarner/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает Sportsnet, слушания по контракту 24-летнего россиянина пройдут 29 июля.

Бучневич стал ограниченно свободным агентом по окончании сезона-2018/19, в котором набрал 28 (21 + 17) очков за 64 матча регулярного чемпионата. 

Хоккеисты вправе подать заявку в арбитраж, и в случае удовлетворения клуб будет должен заключить с игроком новое соглашение на один сезон, при этом зарплата не может быть ниже 85% от суммы предыдущего контракта.

Ранее сообщалось, что скаут «Сент-Луиса» рассказал, почему многие перспективные игроки остаются в КХЛ.

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