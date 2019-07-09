Скаут «Сент-Луиса» рассказал, почему многие перспективные игроки остаются в КХЛ

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Скаут клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Алексей Старовойтов высказал мнение, почему заокеанские команды до сих пор боятся выбирать российских хоккеистов в первом-втором раундах драфта.
Скаут «Сент-Луиса» рассказал, почему многие перспективные игроки остаются в КХЛ
  • РИА Новости

«Первая причина: в КХЛ огромные контракты. Зачем уезжать, если тут платят больше, а усилий надо прилагать меньше? Вторая: незнание английского языка. 98% хоккеистов, которые выходят на драфт, вообще не знают язык», — приводит слова Старовойтова РИА Новости.

Он отметил, что ещё одной причиной является разница в менталитете.

«Наши хоккеисты привыкли к кнуту и жёсткости, даже к оскорблениям со стороны тренера, который иногда может и ударить. В Америке на тебя никто не орёт, уговаривать и воспитывать не будут. Если что-то не выполняешь, то тебя молча отправляют в АХЛ или вообще не рассматривают. На словах в НХЛ хотят все, а когда дома предложат серьёзные деньги, то многие тут же о своей мечте забывают и остаются в КХЛ на долгие годы», — добавил скаут.

Ранее сообщалось, что трое россиян приглашены в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси».

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