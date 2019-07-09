Трое россиян приглашены в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» объявил фамилии хоккеистов, приглашённых в лагерь развития.

Как сообщает пресс-служба клуба, в список из 37 игроков вошли трое россиян — 21-летний Никита Охотюк, 20-летний Никита Попугаев и 18-летний Михаил Мальцев.

Прошлый сезон Мальцев провёл в СКА. Он сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата и 17 — плей-офф и набрал два (1+1) и три (1+2) очка соответственно.

Попугаев сыграл в 37 матчах за «Амур» набрав одно (1+0) очко.

Охотюк отыграл 56 матчей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) и записал в свой актив 17 (2+15) очков.

Ранее сообщалось, что Никита Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо».