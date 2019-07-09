Трое россиян приглашены в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси»
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Как сообщает пресс-служба клуба, в список из 37 игроков вошли трое россиян — 21-летний Никита Охотюк, 20-летний Никита Попугаев и 18-летний Михаил Мальцев.
Прошлый сезон Мальцев провёл в СКА. Он сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата и 17 — плей-офф и набрал два (1+1) и три (1+2) очка соответственно.
Попугаев сыграл в 37 матчах за «Амур» набрав одно (1+0) очко.
Охотюк отыграл 56 матчей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) и записал в свой актив 17 (2+15) очков.
Ранее сообщалось, что Никита Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо».