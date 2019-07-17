Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.

«Жизнь не стоит на месте, я всё ещё профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания», — приводит слова Гацкана пресс-служба клуба.

Гацкан выступал в составе «Ростова» с 2008 года. В его активе 24 гола и 26 голевых передач в 314 матчах за клуб, с которым он завоевал Кубок России, а также стал серебряным призёром РПЛ. В июне 2019 года он продлил контракт с «Ростовом» ещё на один сезон.

Ранее «Ростов» объявил об уходе Гацкана.