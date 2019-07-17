«Зенит» ищет варианты для Краневиттера, которые устроят и его, и клуб

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера перейти в другую команду.
«Зенит» ищет варианты для Краневиттера, которые устроят и его, и клуб
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«По регламенту игрок может отказаться ехать в любой другой клуб, какой бы ему ни предложили. Поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Краневиттер перешёл в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Ривер Плейт». В прошлом сезоне он сыграл в 15 матчах за петербургский клуб и записал в свой актив две голевые передачи. В общей сложности на его счету 48 матчей за «Зенит».

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