В «Зените» рассказали, где продолжит карьеру футболист Заболотный

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг будущего в команде форварда Антона Заболотного.

«Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

«Зенит-2» по итогам сезона-2018/19 вылетел из Футбольной национальной лиги в Профессиональную футбольную лигу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать ещё нескольких игроков до закрытия трансферного окна.