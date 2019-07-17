Экс-футболист «Спартака»: на Украине президент клуба выбегал на поле с автоматом

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор ответил, доводилось ли ему принимать участие в договорных футбольных матчах.

«В России нет. А в Первой лиге на Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали», — цитирует бывшего спортсмена Sportbox.ru.

По его словам, тогда игрокам могли открыто предложить деньги за победу другой команды. Он также вспомнил момент, когда в одном из матчей коллектив сыграл 15 лишних минут, в какой-то момент один из футболистов упал в штрафной соперника и стал требовать пенальти.

«Арбитр при всём желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали», — добавил Мор.

Мор выступал за «Спартак» с 1998 по 2000 год. В составе красно-белых он трижды становился чемпионом России.

Ранее экс-тренер «Зари» Юрий Вернидуб высказался об уезжающих в Россию украинских футболистах.