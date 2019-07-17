СМИ: «Спартак» подпишет контракт с футболистом Мирзовым на три года
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Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, личный контракт игрока с красно-белыми тоже уже согласован. В ближайшее время Мирзов подпишет соглашение со «Спартаком» на три года.
Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за тульский «Арсенал». В его составе хавбек принял участие в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ПСВ готов продать футболиста Гастона Перейро в «Спартак» за €10—15 млн.