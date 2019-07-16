СМИ: Клуб Серии А заинтересован в трансфере футболиста «Спартака» Фернандо

Итальянский клуб «Дженоа» ведёт переговоры с московским «Спартаком» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Фернандо.

Как сообщает «Чемпионат», решение от трансфере Фернандо в итальянский клуб может быть принято в ближайшие дни.

27-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2016 года. В общей сложности в его активе 12 голов и 9 голевых передач в 96 матчах за московский клуб.

«Дженоа» по итогам прошлого сезона сохранила прописку в Серии А, заняв 17-е место.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб.