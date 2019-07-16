Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.

«Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время — на условиях полноценного трансфера или же аренды. Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть «Зенит», — приводит слова Краневиттера La Oral Deportiva.

Он отметил, что уже долгое время не играл хотя бы десять матчей подряд.

Краневиттер перешёл в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Ривер Плейт». В прошлом сезоне он сыграл в 15 матчах за петербургский клуб и записал в свой актив две голевые передачи. В общей сложности на его счету 48 матчей за «Зенит».

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук рассказал о своём желании поиграть в Европе.