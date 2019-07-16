Алексей Миранчук рассказал о своём желании поиграть в Европе

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук рассказал о своём желании поиграть в одном из европейских чемпионатов.

«После отъезда Александра Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости — всё другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб», — заявил Миранчук в интервью на YouTube-канале «КраСава».

Он отметил, что предпочёл бы выступать в Европе в команде среднего уровня, чтобы оттуда начать свой путь.

Алексей Миранчук, как и его брат Антон, является воспитанником «Локомотива». В его активе 25 голов и 39 голевых пасов в 191 матче.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отказался от приобретения форварда ЦСКА Чалова.