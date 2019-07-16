«Вашингтон» продлил контракт с хоккеистом Враной

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании нового контракта с чешским нападающим Якубом Враной.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение на $6,7 млн с 23-летним форвардом рассчитано на два года.

Врана был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2014 под общим 13-м номером и с тех пор провёл за «Кэпиталз» 206 матчей. В минувшем сезоне он сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата и семи встречах плей-офф, записав в свой актив 47 (24+23) и 0 очков.

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