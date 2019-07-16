«Чикаго» обменял российского хоккеиста Анисимова в «Оттаву»
- © Keith Birmingham/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба «Чикаго», в обмен на 31-летнего россиянина клуб получит канадского форварда Зака Смита.
Анисимов выступал за «Чикаго» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 78 матчах и записал в свой активе 37 (15 + 22) очка.
31-летний Смит играл за «Оттаву» с 2008 года, после выбора на драфте НХЛ. В минувшем сезоне он принял участие в 70 матчах и набрал 28 (9 + 19) очков.
Ранее сообщалось, что трое россиян были приглашены в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси».