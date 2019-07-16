«Чикаго» обменял российского хоккеиста Анисимова в «Оттаву»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» обменял российского нападающего Артёма Анисимова в «Оттава Сентароз».
«Чикаго» обменял российского хоккеиста Анисимова в «Оттаву»
  • © Keith Birmingham/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Чикаго», в обмен на 31-летнего россиянина клуб получит канадского форварда Зака Смита.

Анисимов выступал за «Чикаго» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 78 матчах и записал в свой активе 37 (15 + 22) очка.

31-летний Смит играл за «Оттаву» с 2008 года, после выбора на драфте НХЛ. В минувшем сезоне он принял участие в 70 матчах и набрал 28 (9 + 19) очков.

Ранее сообщалось, что трое россиян были приглашены в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси».

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