Билялетдинов раскритиковал игроков «Локомотива» за игру в матче РПЛ с «Рубином»

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказал мнение об игре команд в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Билялетдинов раскритиковал игроков «Локомотива» за игру в матче РПЛ с «Рубином»
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«Обратил внимание, что футболисты «Локо» падали на поле и сорили десятками минут, а потом в конце встречи хватались за последние секунды как за соломинку. Ты сначала сделай дело, забей три-четыре мяча, а потом, может быть, позволь себе вальяжничать», — приводит слова Билялетдинова Sportbox.

Он отметил, что было заметно: «Локомотив» действует не на максимуме, а также «звёздность», пойманная после победы над «Зенитом» в Суперкубке России.

«Думаю, что фактор недонастроя сработал, поэтому «Локомотив» не выиграл», — добавил специалист.

«Локомотив» и «Рубин» завершили матч первого тура РПЛ вничью 1:1.

Ранее Юрий Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы в матче с «Рубином».

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