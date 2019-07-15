Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В матче с «Рубином» не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, поэтому не выиграли. Если говорить о судействе и штрафном Миранчука, то сложно сказать, был там метр или 50 сантиметров. Был бы VAR, можно было бы сказать», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, иногда бывают матчи, в которых не получается добавить необходимых эмоций. Он также признался, что ему сложно сказать, верно ли засчитан гол Алексея Миранчука.

«Был бы VAR, можно было бы сказать. Всеми игроками недоволен, так как не выиграли. У нас ещё большая группа игроков в лазарете. Для того же Фарфана, видимо, сезон пропал. Играем, исходя из ресурсов», — сказал Сёмин.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали гол Кварацхелии в матче первого тура РПЛ.