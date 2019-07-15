В «Локомотиве» прокомментировали гол Кварацхелии в матче первого тура РПЛ
«Не очень хотелось бы это комментировать. Всё-таки это больше наши ошибки, чем заслуга соперника. Для нас страница этой истории нашего клуба уже давно перевёрнута», — цитирует функционера Sport24.
По его мнению, «Локомотиву» необходимо реализовывать свои моменты в дальнейшем. Он отметил, что против «Рубина» команда не смогла использовать много своих шансов.
«Мы традиционно входим в сезон. Команда не готова, и это вполне нормально», — сказал Мещеряков.
Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Рубин».