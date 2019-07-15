В «Локомотиве» прокомментировали гол Кварацхелии в матче первого тура РПЛ

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на гол бывшего футболиста команды Хвичи Кварацхелии, который ныне выступает за казанский «Рубин», в ворота железнодорожников в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не очень хотелось бы это комментировать. Всё-таки это больше наши ошибки, чем заслуга соперника. Для нас страница этой истории нашего клуба уже давно перевёрнута», — цитирует функционера Sport24.

По его мнению, «Локомотиву» необходимо реализовывать свои моменты в дальнейшем. Он отметил, что против «Рубина» команда не смогла использовать много своих шансов.

«Мы традиционно входим в сезон. Команда не готова, и это вполне нормально», — сказал Мещеряков.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Рубин».

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