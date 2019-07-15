Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Рубин»
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На 66-й минуте хавбек забил мяч со штрафного.
«Рубин» сравнял счёт на 76-й минуте благодаря голу бывшего игрока железнодорожников Хвичи Кварацхелии.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Начиная с сезона-2019/20 лига и эксперты телеканала «Матч Премьер» определяют лучшего игрока каждого матча.
Ранее известный российский арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность, что гол Миранчука в матче с «Рубином» засчитан неверно.
📹 Алексей Миранчук забивает первый гол «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 15, 2019
📺 #ЛокоРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
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