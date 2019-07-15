Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Рубин»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Алексей Миранчук признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Рубин»
  • © РИА Новости

На 66-й минуте хавбек забил мяч со штрафного.

«Рубин» сравнял счёт на 76-й минуте благодаря голу бывшего игрока железнодорожников Хвичи Кварацхелии.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Начиная с сезона-2019/20 лига и эксперты телеканала «Матч Премьер» определяют лучшего игрока каждого матча. 

Ранее известный российский арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность, что гол Миранчука в матче с «Рубином» засчитан неверно.

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