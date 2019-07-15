Хусаинов считает, что гол Миранчука в матче с «Рубином» засчитан неверно
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«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июля правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку футболистов «Рубина», — приводит слова эксперта «Чемпионат».
По его мнению, главный судья матча Михаил Вилков мог растеряться, так как правило стало применяться совсем недавно.
«А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец — без всяких раздумий надо было его ставить», — добавил Хусаинов.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в первом туре РПЛ.