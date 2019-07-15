Хусаинов считает, что гол Миранчука в матче с «Рубином» засчитан неверно

Короткая ссылка
Известный российский арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нельзя было засчитывать мяч полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота казанского «Рубина» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хусаинов считает, что гол Миранчука в матче с «Рубином» засчитан неверно
  • © РИА Новости

«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июля правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку футболистов «Рубина», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, главный судья матча Михаил Вилков мог растеряться, так как правило стало применяться совсем недавно.

«А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец — без всяких раздумий надо было его ставить», — добавил Хусаинов.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в первом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить