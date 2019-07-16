Чемпион мира по дзюдо Фэллон скончался в возрасте 36 лет

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Чемпион мира по дзюдо 2005 года британец Крэйг Фэллон скончался на 37-м году жизни.
Чемпион мира по дзюдо Фэллон скончался в возрасте 36 лет
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Британской ассоциации дзюдо.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Фэллон является последним на данный момент дзюдоистом из Великобритании, кому удавалось завоевать золотые медали чемпионата мира. В его активе — золото мирового первенства 2005 года и серебро ЧМ-2003. Он также был чемпионом Европы 2006 года. В 2011 году британец, выступавший в весовой категории до 60 кг, завершил спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью.

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина.

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