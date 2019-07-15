Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

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Олимпийский чемпион 1984 года и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет.
Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина
  • © AFP

Как сообщает ESPN, экс-спортсмен был насмерть сбит автомобилем в Вирджинии-Бич. Отмечается, что водитель остался на месте ДТП.

На данный момент проводится расследование. Известно, что водитель не превышал скорость и находился в трезвом состоянии. 

За свою карьеру Уитакер становился чемпионом в лёгком весе (по версиям IBF, WBC и WBA), первом полусреднем весе (IBF), полусреднем весе (WBC) и первом среднем весе (WBA).

Ранее сообщалось, что в Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти.

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