СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

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По ходу матча любительских команд в провинции Санта-Фе 17-летнему вратарю одной из команд стало плохо.

Как сообщает The Sun, во время матча любительских команд на севере провинции Санта-Фе в Аргентине скончался 17-летний вратарь одной из команд Рамон Исмаэль Коронель.

По ходу встречи голкипер сумел отразить удар с пенальти, после чего начал праздновать сейв с партнёрами. Внезапно ему стало плохо, и он рухнул на газон. По дороге в больницу Коронель скончался.

Данный инцидент произошёл 9 июля. По факту случившегося местной прокуратурой начато расследование.

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