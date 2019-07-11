Рейнгольд раскритиковал селекцию «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд недоволен трансферами Эсекьеля Понсе и Баду.

«Сейчас я не знаю, кто занимается селекционной работой, с какой луны новички прилетели в клуб. Кто такие эти Баду, Понсе? Их никто не знает. Пусть эти футболисты что-то покажут для начала. «Спартак» уже покупал таких игроков. За Кавенаги заплатили около €20 млн, и что он показал?» — цитирует Рейнгольда Eurofootball.

Также бывший футболист «Спартака» заявил, что в нынешнем футболе хорошие игроки не приходят бесплатно, а стоят больших денег, потому навыки Баду вызывают у него сомнения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к приобретению уругвайского футболиста Рамиреса.