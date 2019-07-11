Рейнгольд раскритиковал селекцию «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд недоволен трансферами Эсекьеля Понсе и Баду.
Рейнгольд раскритиковал селекцию «Спартака»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Сейчас я не знаю, кто занимается селекционной работой, с какой луны новички прилетели в клуб. Кто такие эти Баду, Понсе? Их никто не знает. Пусть эти футболисты что-то покажут для начала. «Спартак» уже покупал таких игроков. За Кавенаги заплатили около €20 млн, и что он показал?» — цитирует Рейнгольда Eurofootball.

Также бывший футболист «Спартака» заявил, что в нынешнем футболе хорошие игроки не приходят бесплатно, а стоят больших денег, потому навыки Баду вызывают у него сомнения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к приобретению уругвайского футболиста Рамиреса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить