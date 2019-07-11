СМИ: «Спартак» близок к приобретению уругвайского футболиста Рамиреса

Московский «Спартак» близок к завершению сделки о переходе полузащитника итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса.

Как сообщает Telenord, «Спартак» близок к заключению сделки с «Сампдорией» относительно перехода Гастона Рамиреса. Сумма потенциального трансфера составит €12 млн. По информации источника, на игрока также претендует «Краснодар».

Рамирес выступает за «Сампдорию» с 2017 года. В прошлом сезоне игрок провёл 27 матчей в чемпионате Италии, в которых отличился четырьмя голами и отдал четыре результативных паса.

Ранее агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака».