Установлен рекорд посещаемости первого тура РПЛ

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила о том, что первый тур чемпионата страны по футболу нынешнего сезона стал самым посещаемым в истории.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Первый тур сезона-2019/20 посетили 183 617 человек, то есть средняя посещаемость составила 22 952 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне, когда на стадионы пришли 169 600 человек (21 200 за матч). При этом минувшей сезон стал самым посещаемым в истории РПЛ. 240 матчей посетили 4 036 196 болельщиков.

Ранее РФС не исключил, что VAR может начать работать в онлайн-режиме со второго тура РПЛ.

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