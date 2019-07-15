РФС не исключил, что VAR может начать работать в онлайн-режиме со второго тура РПЛ

Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) 16 июля намерен подать запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) для получения разрешения использовать видеоповторы в матчах второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в онлайн-режиме.

«Уже завтра планируем сделать запрос в IFAB для возможности использования VAR в режиме онлайн во втором туре чемпионата России», — цитирует Калошина ТАСС.

По его словам, все были удовлетворены работой систем в режиме офлайн на матче между «Локомотивом» и «Рубином», который прошёл на «РЖД Арене» в Москве и завершился со счётом 1:1.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о мяче в ворота его команды в матче с «Рубином», который забил бывший полузащитник красно-зелёных Хвича Кварацхелия.