Сёмин о голе Кварацхелии «Локомотиву»: так всегда бывает — игрок забивает бывшей команде

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о мяче в ворота его команды в матче с казанским «Рубином», который забил бывший полузащитник красно-зелёных Хвича Кварацхелия.

«Так всегда бывает: когда игрок уходит, происходит «обратка» — он обязательно забьёт бывшей команде. Лично я не предполагал ничего, но такое случается», — приводит слова специалиста Sport24.

Он также объяснил, почему решил выпустить вместо Рифата Жемалетдинова Дмитрия Рыбчинского. 

«Он довольно быстрый игрок, который с фланга может обыграть Денисова. Денисов — левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину. Но этот вариант не прошёл: он не смог держать нужную ширину», — сказал Сёмин.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Ранее Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы в матче с «Рубином».

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