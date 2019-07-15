Агент Селюк рассказал о переходе своего клиента в «Тамбов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что его клиент Мохамед Конате перешёл в «Тамбов», и объяснил, почему игрок пропустил матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Мохамед перешёл в «Тамбов» ещё в конце мая. Об этом писали, и это правда. Почему его не было в заявке на матч с «Зенитом»? Просто из-за организации. Глупо получилось, на самом деле», — цитирует Селюка Sport24.

По его словам, футболиста не успели внести в заявку, но он уверен, что Конате, как и ещё один его клиент Седрик Гогуа, будут в заявке на матч с московским «Локомотивом».

Ранее «Зенит» обыграл «Тамбов» в стартовом туре РПЛ.