Агент Селюк рассказал о переходе своего клиента в «Тамбов»
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«Мохамед перешёл в «Тамбов» ещё в конце мая. Об этом писали, и это правда. Почему его не было в заявке на матч с «Зенитом»? Просто из-за организации. Глупо получилось, на самом деле», — цитирует Селюка Sport24.
По его словам, футболиста не успели внести в заявку, но он уверен, что Конате, как и ещё один его клиент Седрик Гогуа, будут в заявке на матч с московским «Локомотивом».
Ранее «Зенит» обыграл «Тамбов» в стартовом туре РПЛ.