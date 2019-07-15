Мозгов рассказал, сможет ли Дюрант вернуться в спорт в ближайшем будущем

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Российский баскетболист Тимофей Мозгов оценил шансы форварда Кевина Дюранта вернуться в спорт в ближайшем будущем.
Мозгов рассказал, сможет ли Дюрант вернуться в спорт в ближайшем будущем
  • Reuters

«Следующий сезон для него станет показательным. Всё будет зависеть от процесса восстановления, ведь разрыв ахилла — это серьёзное повреждение. Тем не менее надежда всегда есть. В любом случае буду держать за него скрещённые пальцы, потому что Дюрант — баскетболист высочайшего уровня. И возраст ещё позволяет ему играть», — рассказал центровой в интервью программе Raw Take.

Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной лиги с «Торонто Рэпторс».

Ранее Мозгов рассказал о процессе восстановления после операции на правом колене.

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