Мозгов рассказал, сможет ли Дюрант вернуться в спорт в ближайшем будущем

Российский баскетболист Тимофей Мозгов оценил шансы форварда Кевина Дюранта вернуться в спорт в ближайшем будущем.

«Следующий сезон для него станет показательным. Всё будет зависеть от процесса восстановления, ведь разрыв ахилла — это серьёзное повреждение. Тем не менее надежда всегда есть. В любом случае буду держать за него скрещённые пальцы, потому что Дюрант — баскетболист высочайшего уровня. И возраст ещё позволяет ему играть», — рассказал центровой в интервью программе Raw Take.

Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной лиги с «Торонто Рэпторс».

Ранее Мозгов рассказал о процессе восстановления после операции на правом колене.